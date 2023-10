Maxi rissa fra adolescenti a colpi di sedie e transenne: è stato di nuovo l'inferno in piazza Dante

L'inferno. Ancora una volta piazza Dante, a Canicattì, si è trasformata in un "ring". A darsele, anche a colpi di sedia e di transenne, urlando come i forsennati, sono stati dei "branchi" di adolescenti: quindicenni, diciassettenni al massimo. E nel "cuore" della movida canicattinese è stato, di nuovo, il caos. A riportare la calma, facendo desistere gli esagitati da autentici "corpo a corpo", sono stati altri giovani e i titolari dei locali. Nessuno ha però chiamato le forze dell'ordine. Telefoni cellulari alla mano, qualcuno ha fatto video e foto, ma si è ben "guardato" dal lanciare Sos. Così come si è ben "guardato" di andare al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" chi, eventualmente, si è fatto male. La polizia ha infatti già verificato se la bolgia della passata notte avesse o meno provocato feriti.

Sono al vaglio, proprio in queste ore, anche i video che da stamani rimbalzano sulle app di messaggistica. Non è escluso - ma bisognerà lasciare lavorare i poliziotti - che possano scattare diverse denunce alla Procura. Perché, lesioni personali o meno, la rissa c'è stata. E non è stata, appunto, neanche la prima volta.

All'inizio di marzo dello scorso anno vi fu un tafferuglio che coinvolse una quarantina di giovanissimi, cinque - dai 14 ai 17 anni - rimasero feriti. Uno fu addirittura raggiunto da una coltellata. Piazza Dante è tristemente nota perché nel giugno del 2017 venne accoltellato e morì il ventiduenne Marco Vinci. Rischi sono stati corsi anche a fine agosto sempre dello scorso anno quando una ventiseienne finì in ospedale per un colpo di bastone al volto. In quell'occasione un giovane, a cui era stato negato l'accesso in un locale perché ubriaco, aveva scagliato quel bastone contro l'ingresso del punto di ritrovo, colpendo la canicattinese.

Ancor più di recente, ossia all'inizio dello scorso mese, un ventenne ha sbattuto al muro un poliziotto (intervenuto assieme al collega perché era stato segnalato qualcuno che si aggirava in piazza Dante con fare molesto) ed ha provato a tirare fuori il coltello che aveva nel marsupio. Il giovane, qualche settimana dopo venne arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

La scorsa notte, l'ennesimo momento di caos.