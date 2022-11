"Non potete entrare nel locale perché siete ubriachi" e scoppia la lite in piazza, fidanzati finiscono in ospedale

Due giovani sono finiti, nella notte fra sabato e domenica, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Entrambi hanno riportato escoriazioni varie e non sono, naturalmente, in pericolo di vita. Ai poliziotti del commissariato cittadino, che si sono occupati della ricostruzione dell'episodio, i due feriti - un diciannovenne di Favara e una diciottenne di Porto Empedocle - hanno riferito d'essere stati aggrediti dal "buttafuori" di un locale della movida di piazza Dante. Locale che, all'arrivo della pattuglia della polizia di Stato, risultava però essere chiuso.

All'esterno del locale, poco prima, c'era stata una lite. E questo gli investigatori lo hanno confermato sentendo più persone. Nessuna rissa, ma un alterco sfociato appunto in lite. A riportare dei graffi è stato anche il proprietario del locale che aveva impedito ai due giovani l'ingresso poiché - a dire dell'esercente commerciale - entrambi ubriachi. I poliziotti, giunti in piazza Dante alle 2,40 circa, non hanno trovato nessuna figura associabile con un "buttafuori".

Sul posto, per quella che inizialmente era stata segnalata come una rissa, anche i carabinieri della compagnia di Canicattì che, però, dopo essersi sincerati che non c'era bisogno di dare supporto ai colleghi della polizia, sono tornati ad occuparsi del controllo del territorio.

Tutte le parti coinvolte - sia i due giovani fidanzati che il titolare del locale della movida di Canicattì - sono state invitate, dagli agenti delle Volanti del commissariato di Canicattì, a formalizzare denuncia.