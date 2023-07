Crolla parte del tetto di un appartamento preso in affitto: turista ferita a Lampedusa

Avrebbe voluto, e dovuto, trascorrere una vacanza a Lampedusa. Esattamente per come ha fatto negli ultimi 20 anni. E anche quest'anno ha affittato, ma da lampedusani diversi rispetto a coloro su cui ha sempre fatto affidamento, un appartamentino. In quella che doveva essere la prima notte sull'isola, dopo essere arrivata da Viadana, l'incidente: mentre la cinquantaseienne dormiva, alle 2,30 circa, un blocco di circa 50 chili si è staccato dal tetto ed ha colpito, sbriciolandosi, la turista.

La donna ha riportato qualche escoriazione e tre costole incrinate.

Dopo essersi liberata dalle macerie, è stata proprio la cinquantaseienne che, sull'uscio di casa, ha chiesto aiuto a due ragazzi che, a loro volta, hanno chiamato l'ambulanza e i carabinieri.

Il figlio della donna ha trovato un volo su Verona e la turista è tornata nella sua realtà dove è stata ricoverata all'ospedale Oglio Po. La donna è consapevole del fatto che i proprietari dell'appartamento si sono fidati di chi ha eseguito i lavori di manutenzione, evidentemente non fatti proprio a regola d'arte.