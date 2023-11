Turisti rapinati in centro: costretti a consegnare soldi e telefono cellulare, il 23enne è anche rimasto ferito

Rapinati in pieno centro da due extracomunitari. Costretti a consegnare i soldi che avevano nel portafogli, ossia 500 euro, e un telefono cellulare, un Iphone 11. E' accaduto ad una coppia di fidanzati, lui tunisino di 23 anni e lei francese di 19 anni, in vacanza in città. E il ventitreenne cercando di evitare la rapina, provando di fatto a resistere, è perfino rimasto ferito alla mano destra. Entrambi hanno formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Agrigento. E i militari hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per cercare di identificare i due balordi.

Avrebbe dovuto essere una serata di relax, in giro per Agrigento, per la coppia di vacanzieri arrivati dalla Francia. Poco prima delle ore 22 di domenica sono stati però, all'improvviso, avvicinati e minacciati con un coltello da due extracomunitari. Volevano i soldi, volevano i preziosi e volevano i telefoni cellulari. Senza "se" e senza "ma". Il ventitreenne ci ha provato a resistere e cercando di sottrarsi alla rapina ha avuto una colluttazione con i due. E proprio a causa di questa colluttazione è rimasto ferito, in maniera per fortuna lieve, alla mano destra.

I delinquenti, arraffati i soldi, ben 500 euro, e un Iphone 11 si sono subito dileguati nel nulla.

Spetterà adesso all'attività investigativa dei carabinieri dare loro un nome e cognome. E le indagini, sulle quali vige il massimo riserbo, sono proprio indirizzate all'identificazione dei due.