Azzerato mercato clandestino di uccelli protetti: denunciato bracciante

Azzerato un mercato clandestino di uccelli protetti. A farlo, mettendo a segno due sequestri nell'arco di poco tempo, sono stati i militari della guardia di finanza della tenenza di Porto Empedocle. Un bracciante agricolo di Cattolica Eraclea è stato denunciato alla Procura di Agrigento. L'ipotesi di reato avanzata è: detenzione illecita di avifauna protetta e maltrattamento di animali.

I militari delle Fiamme gialle hanno fatto irruzione in un caseggiato rurale, nelle campagne di Cattolica Eraclea. E hanno trovato, stipati in varie gabbie, una decina di uccelli di specie protetta, verosimilmente preda di cattura e di bracconaggio. I volatili sono stati controllati dai veterinari dell'Asp e affidati al centro recupero fauna selvatica. Questo è stato il secondo, in ordine di tempo, sequestro della stessa specie di uccelli in poco più di un mese. Il primo sequestro venne fatto invece nell'abitazione dell'indagato.