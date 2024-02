Si intrufolano nell'autosalone e devastano i parabrezza di 8 auto: raid vandalico o intimidazione?

Raid vandalico legato al momento (la notte di martedì grasso) di goliardia? O mirato danneggiamento dal "sapore" intimidatorio? Sono questi gli interrogativi che si stanno ponendo i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea, e quelli di Agrigento, dopo il danneggiamento di 8 autovetture di un autosalone cittadino.

A chiamare i militari dell'Arma, non appena ha fatto la scoperta, è stato il titolare dell'autosalone. L’ammontare dei danni non è stato ancora quantificato, ma inevitabilmente non sarà affatto di poco conto.

I malviventi dopo essersi intrufolati nell'attività commerciale, spranga alla mano hanno ridotto in frantumi i parabrezza di otto autovetture. Un raid veramente inspiegabile. E' stato già ascoltato, e non è escluso che i carabinieri lo risentano nel tentativo di tracciare la pista investigativa corretta, il titolare dell'autosalone. Non filtrano indiscrezioni in merito all'eventuali dichiarazioni fatte dall'uomo. La Procura della Repubblica sta coordinando l'attività investigativa.