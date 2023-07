Impiegati, casalinga e libero professionista nel mirino: danneggiate altre 4 auto

Il modus operandi sembra essere identico. Ma i danneggiamenti sono stati fatti in zone diverse della città di Agrigento, uno addirittura a Raffadali, e in giorni differenti. Non possono essere, pertanto, ipotizzati collegamenti fra i quattro raid denunciati in Questura.

In centro, qualcuno ha rigato tutta la carrozzeria di una Hyundai Tucson di proprietà di un'impiegata trentottenne. La donna aveva posteggiato regolarmente la sera prima e l'indomani mattina, al momento di riprendere la macchina, ha trovato la "sorpresa". Al Quadrivio Spinasanta è stata invece "grattugiata" la Fiat Bravo di un impiegato quarantottenne, mentre a Cannatello, la Fiat Cinquecento di una casalinga sessantaduenne.

A Raffadali è stata, infine, danneggiata l'auto di un libero professionista agrigentino quarantaduenne che si era spostato per motivi di lavoro.

I raid sono stati messi a segno, tutti, senza che nessuno s'accorgesse di nulla: gli ignoti vandali "armati" di una chiave o di un chiodo hanno devastato le carrozzerie delle vetture.

La polizia ha avviato le diverse indagini per provare, laddove possibile, ad identificare i balordi.