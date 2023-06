Auto di libero professionista e pensionato "massacrate" con un chiodo, indagini

Un suv della Hyundai danneggiato in pieno centro ad Agrigento e una, Fabia Scodia, tutta graffiata mentre era posteggiata a Raffadali. Due le denunce, a carico di ignoti, raccolte dalla polizia che ha già avviato le indagini per provare ad identificare quelli che sembrerebbero essere vandali. Ma non è escluso, non può esserlo al momento, che i danneggiamenti possano anche essere stati dei raid mirati.

Centro Agrigento

Un settantaduenne pensionato è stato vittima del danneggiamento messo a segno nel centro della città dei Templi. L'anziano ha lasciato posteggiata, forse come d'abitudine, la sua Hyndai a pochi passi da casa. Lo stesso giorno, nel primo pomeriggio, al momento di riprendere la vettura l'ha trovata graffiata sul cofano e lungo le fiancate laterali.

Raffadali

Stesso "copione", grosso modo, a Raffadali dove il libero professionista, un ventottenne, aveva lasciato posteggiato la sua Scoda Fabia. Dopo alcune ore, al momento di rimettersi in marcia, il giovane ha trovato la carrozzeria "ricamata" verosimilmente con una chiave o un chiodo.

Indagini

Entrambe le vittime dei danneggiamenti hanno formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno subito avviato le indagini. Uno dei primi passi investigativi mossi - nonostante vi sia un fitto riserbo al riguardo - è stato quello di verificare l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove le macchine erano state lasciate.