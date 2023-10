Posteggiano le auto e al momento di riprenderle le ritrovano massacrate: 3 nuovi danneggiamenti

Tre auto, due in centro e una a San Leone, danneggiate. In azione uno o più "maniaci" del chiodo che hanno devastato le carrozzerie delle vetture.

In centro è stata graffiato un suv Fiat di proprietà di una impiegata sessantaduenne e una Fiat Cinquecento di uno studente ventenne. Sul lungomare di San Leone, invece, la Renault Clio di un impiegato quarantatreenne. Impossibile ipotizzare un collegamento fra i tre diversi episodi, sia perché si sono verificati in diversi momenti e luoghi e sia perché i tre proprietari non hanno nessun legame fra loro, anzi nemmeno si conoscono. Tutti hanno comunque già formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno avviato le indagini per provare ad identificare il balordo o i balordi che si sono accaniti contro le autovetture che erano state regolarmente posteggiate. Scontato, anche se mancano conferme istituzionali al riguardo, che i poliziotti abbiano verificato se nei luoghi dove le vetture erano state lasciate parcheggiate vi siano o meno degli impianti di videosorveglianza.