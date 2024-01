Brucia l'auto di un pensionato: è mistero sulle cause, avviate le indagini

Il fuoco danneggia, anzi devasta, la Fiat Panda di proprietà di un pensionato ottantasettenne. Una utilitaria che era stata lasciata, forse come d'abitudine posteggiata lungo via Risorgimento a Campobello di Licata. Le fiamme si sono sprigionate nella notte fra mercoledì e giovedì e "raccolto" l'Sos arrivato alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, a Campobello si sono precipitati i pompieri del distaccamento di Canicattì. Idranti alla mano, i vigili del fuoco hanno tentato di salvare il salvabile e soprattutto di scongiurare il rischio che le fiamme si estendessero. Al lavoro, proprio in via Risorgimento, anche i carabinieri della stazione di Ravanusa.

Avuta la meglio sull'incendio, che ha provocato danni non coperti da polizza assicurativa, carabinieri e pompieri si sono occupati del sopralluogo di rito per cercare di stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. Verosimilmente le cause del rogo sono ancora in corso d'accertamento, senza nulla escludere e senza nulla privilegiare almeno per il momento.