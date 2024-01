"Cacciatori di oro rosso" in azione in una cantina: danni per oltre 40mila euro

Non 100 metri e neanche 500. Sono stati ben 1.350 i metri di cavi di rame che sono stati arraffati e portati via - provocando un danno di circa 40mila euro - da una cantina sociale di Sambuca di Sicilia. A denunciare il colpo è stato il presidente della cooperativa agricola che si occupa della gestione della cantina che sorge lungo la strada statale 188. E i carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i cosiddetti "cacciatori di oro rosso".

I malviventi, a quanto pare, hanno "lavorato" senza essere disturbati da nessuno e sono riusciti appunto a portar via ben 1.350 metri di cavi di rame. La scoperta è stata fatta, in contrada Anguilla, non appena è stato messo piede nella cantina sociale. Subito è stata formalizzata la denuncia e i carabinieri stanno procedendo, adesso, con l'attività investigativa.

Nell'area Saccense i furti di cavi di rame non sono, purtroppo, una novità. Nonostante i molteplici arresti e denunce, eseguiti dalle forze dell'ordine, le razzie, purtroppo, continuano ad essere messe a segno.