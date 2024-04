Appiccano il fuoco ai rifiuti ammassati in una vecchia casa e scoppia l'inferno

È stata una bravata? Un raid vandalico? O hanno pensato di far pulizia? Qualcuno, nel tardo pomeriggio, ha appiccato il fuoco ai rifiuti che erano ammassati all'interno di una vecchia e disabitata abitazione vicino a piazza Fonte, alle spalle di via Macchiavelli, a Grotte. È stato, di fatto, l'inferno: fiamme e fumo hanno allarmato i residenti del centro storico che hanno subito, e anche in maniera concitata, richiesto l'intervento dei pompieri. Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che sono ancora sul posto.

Dopo aver spento l'incendio, i pompieri si sono occupati di garantire la primissima sicurezza dell'immobile. Al lavoro anche i tecnici del Comune che hanno, in via precauzionale, transennato e sbarrato il vicolo. Lo stabile è stato infatti dichiarato inagibile e non è escluso che possa essere stato compromesso dall'incendio.

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, si sono avvicendate più squadre, hanno avuto qualche problema a raggiungere con i mezzi l'abitazione dove divampava il rogo. Troppo stretto e angusto il vicolo. Il tempestivo intervento dei pompieri ha comunque scongiurato il peggio.

