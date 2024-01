Scoppia l'incendio in una casa abbandonata e occupata abusivamente: pompieri evitano il peggio

S'è rischiato grosso, ancora una volta. In quel triangolo che da salita Damareta passa per via Nicone puntando in basso verso la più nota via Esseneto, durante la notte sono dovuti intervenire vigili del fuoco e carabinieri. Era stato segnalato un incendio, in una delle abitazioni fatiscenti e abbandonate. Una casa presumibilmente occupata abusivamente da extracomunitari. I pompieri, idranti alla mano, hanno circoscritto e spento il rogo, sincerandosi naturalmente in primissima battuta che all'interno non c'era nessuno.

A bruciare, è stato accertato, è stato un materasso. Non è chiaro se il fuoco è stato appositamente appiccato o se è scaturito da un incidente: forse una sigaretta o il tentativo di riscaldarsi visto le ore fredde della notte. L'allarme - inevitabile per gli abitanti della zona: una traversa della scalinata che scende verso Sud, a circa 150 metri da piazza Stazione, - è immediatamente rientrato.

In via Nicone, anche uno degli eredi dell'abitazione "fantasma": un favarese di 37 anni che, ai militari dell'Arma, ha riferito che, in passato, altri parenti, comproprietari dell'immobile, avevano presentato denuncia per occupazione abusiva della residenza.