Case abbandonate e diroccate usate come deposito di droga: sequestrati 10 grammi di cocaina

Case abbandonate, spesso perfino diroccate, che vengono utilizzate come ideale nascondiglio di stupefacenti. Esattamente per come scoperto, negli anni passati, fra i viottoli che da piazza Ravanusella portano fino alla via Atenea, nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno ritrovato, e sequestrato, 10 grammi di cocaina in via Damareta.

In via Damareta ieri è stato appiccato un incendio, ed è stato il secondo nel giro di un mese, in una casa diroccata e abbandonata. Dopo che l'allarme fuoco, grazie alle squadre dei pompieri, è rientrato, i poliziotti delle Volanti hanno perlustrato in lungo e in largo via Damareta. Ed è proprio durante questi controlli, mirati e meticolosi, che è stata trovata la cocaina. Si tratta appunto di 10 grammi che erano stati occultati in un casolare fatiscente.

Sono in corso, inevitabilmente, le indagini per provare ad identificare chi si servisse dello stabile per nascondere la droga pronta per essere spacciata.