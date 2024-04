Notte di fuoco, caos e paura a Fontanelle: due auto e un garage danneggiati, appartamento inagibile

Notte di fuoco, caos e paura in via Pancamo a Fontanelle. Un'autovettura, una Fiat Panda ibrida, è stata divorata dalle fiamme; una seconda utilitaria è stata parzialmente danneggiata e le fiamme si sono estese anche un garage vicino a dove erano parcheggiate le due macchine. La palazzina, sotto i cui portici erano state lasciate le vetture, è stata temporaneamente evacuata per garantire l'incolumità dei residenti. Soltanto quando le operazioni per circoscrivere e spegnere le alte fiamme sono state concluse è stato possibile accertare che l'appartamento al primo piano dell'edificio era stato, e anche pesantemente, danneggiato. È stato infatti dichiarato inagibile.

Ad accorrere a Fontanelle, erano le tre circa della notte fra martedì e ieri, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della questura e i vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme sono divampate - secondo quanto è stato accertato - dalla Fiat Panda di proprietà di un pensionato 85enne. Quasi subito si sono estese alla seconda vettura che era posteggiata, sempre sotto i portici, a pochissimi passi e poi al garage. È stato, di fatto, un inferno di fuoco e fumo.

I pompieri hanno lavorato a lungo prima di avere ragione sul rogo. Poi è stato il momento dei rilievi. La natura dell'incendio è stata ritenuta accidentale. In merito all'appartamento del primo piano, dichiarato momentaneamente inagibile, saranno necessarie verifiche tecniche.

