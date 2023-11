Paga biglietti aerei per un viaggio che non aveva neanche in programma: frodata una casalinga

Non è la prima volta che accade. E probabilmente non sarà neanche l'ultima.

Qualcuno, delinquenti del web per la precisione, ha comprato dei biglietti aerei utilizzando, in maniera indebita, la carta di credito di una casalinga agrigentina quarantatreenne. La donna, a sua insaputa, ha speso poco più di 100 euro. E forse, in relazione al tipo di acquisto che è stato fatto con la sua carta di credito, gli è finita anche bene.

Senza che neanche avesse mai fatto ricerche per collegamenti aerei, la quarantatreenne, negli scorsi giorni, si è vista arrivate due Sms sul telefono cellulare. Alert in merito alla spesa - che era andata a buon fine - per l'acquisto di biglietti aerei. La casalinga, incredula, ha letto e riletto più volte i messaggi. Lei appunto non soltanto non aveva comprato nulla online, ma non aveva neanche intenzione di fare viaggi. Ha subito controllato ed effettivamente sul suo conto erano stati addebitati oltre 100 euro per l'acquisto di biglietti aerei. La carta di credito è stata subito bloccata, per scongiurare nuovi ed ulteriori addebiti. Poi, immediatamente dopo, la casalinga è stata dalla polizia dove ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, per frode online. E gli agenti, come naturalmente sempre avviene, hanno avviato le indagini.