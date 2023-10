Sollecito di pagamento con un nuovo Iban a commerciante: truffato perde 1.500 euro

Arriva un sollecito di pagamento dalla ditta fornitrice e il commerciante agrigentino, consapevole del fatto che deve 1.500 euro all'impresa, provvede ad effettuare il bonifico. E lo fa, per come indicato nella lettera, sul nuovo Iban indicato. Iban differente "perché col precedente c'erano stati dei problemi tecnici" - veniva spiegato - . Peccato però che lo stesso esercente una settimana dopo circa ha ricevuto un nuovo sollecito. L'agrigentino, anche un po' infastidito, non ha potuto far altro che chiamare la ditta, che si occupa di forniture di prodotti per la casa, per spiegare che tutto era stato già regolarizzato. Si è sentito però controbattere che la ditta non aveva mai ricevuto alcun pagamento. E che quello recapitato era il primo sollecito, non il secondo. A questo punto la verifica è stata semplice. L'impresa fornitrice non ha mai cambiato Iban. "Ergo", il commerciante agrigentino era stato truffato.

Fra incredulità e rabbia, l'esercente si è presentato, nei giorni scorsi, dalla polizia ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Ha, naturalmente, anche fornito l'Iban sul quale ha fatto il bonifico di 1.500 euro.

I poliziotti hanno avviato le indagini. Appare scontato che la truffa è stata realizzata da qualcuno che sapeva. Sapeva che il commerciante doveva dei soldi all'impresa fornitrice.