Il semaforo del viale delle Dune torna in funzione, batterie nuove con catenaccio per evitare nuovi furti

Era accaduto lo scorso 25 febbraio tra sentimenti di rabbia ed incredulità: alcuni balordi avevano rubato le batterie dell’impianto semaforico installato al viale delle Dune, a San Leone, a seguito del parziale crollo della pista ciclabile.

Per circa 2 settimane quei semafori, indispensabili a rendere agevole e sicura la circolazione veicolare in quel tratto di strada particolarmente trafficato soprattutto nei weekend, sono rimasti spenti. Ora hanno finalmente ripreso a funzionare grazie all’installazione di batterie nuove. Questa volta, però il vano di alloggiamento è stato bloccato con tanto di catena e catenaccio e per scoraggiare nuovi raid da parte dei ladri.

“Presenteremo denuncia contro ignoti auspicando che le autorità preposte risalgano ai responsabili”: queste le parole pronunciate dal sindaco Francesco Micciché dopo avere appreso la notizia del furto.