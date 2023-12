Bloccano l'autobus e tre viaggiatori vengono trovati in possesso di eroina: arrestati

Tornavano da Palermo, dove verosimilmente avevano fatto "rifornimento", con l'autobus. E' in via Palma, a Licata, che i tre sono stati bloccati e controllati, mentre erano ancora sul mezzo di trasporto pubblico. E sono stati trovati in possesso di complessivi 32 grammi di eroina, suddivisa in tre involucri.

Due licatesi e un immigrato sono stati arrestati, in flagranza di reato, per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A farlo sono stati i militari della guardia di finanza e i poliziotti del commissariato cittadino. Un "blitz", realizzato lungo la trafficatissima via Palma, che non è passato inosservato. Neanche ai più distratti.

A finire nei guai sono stati due licatesi, rispettivamente di 43 e 45 anni, e un marocchino di 42 anni. I tre sono stati posti, in attesa dell'udienza di convalida, agli arresti domiciliari. I tre involucri di eroina, dal peso di circa 10 grammi ciascuno, sono stati naturalmente posti sotto sequestro. La "roba", nei prossimi giorni, verrà sottoposta alle "tradizionali" analisi qualitative e quantitative. Gli indagati, subito dopo l'arresto e in attesa appunto dell'udienza di convalida, hanno nominato quali loro difensori di fiducia gli avvocati Gaspare Lombardo, Salvatore Collura e Daniele Camilleri.