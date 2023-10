Non avrebbe potuto spostare l'auto sottoposta a fermo amministrativo: denunciato 48enne

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. E' per questa ipotesi di reato che l'agrigentino quarantottenne, proprietario della Bmw serie 5 che è stata trovata posteggiata nei pressi della via Atenea nonostante fosse sotto fermo amministrativo, è stato denunciato alla Procura di Agrigento. A procedere, dopo aver effettuato il sequestro della vettura, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

L'uomo, sabato notte, al momento del sequestro, è accorso laddove aveva lasciato parcheggiata la macchina. Avrebbe tentato di spiegare e giustificarsi sostenendo che non sapeva che la Bmw era in stato di fermo amministrativo. Parole che, naturalmente, non sono servite né a scongiurare il sequestro della macchina, né la sua denuncia all'autorità giudiziaria. Perché la Bmw, sotto fermo amministrativo, non avrebbe potuto lasciare il luogo dove doveva essere custodita.