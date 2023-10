Auto lasciate un po' dove capita o in giro nonostante il fermo amministrativo: 65 multe in poche ore

Come ogni fine settimana. Auto lasciate un po' dove capita, talvolta dove non dovrebbero proprio stare o addirittura in doppia e tripla fila. Ad elevare 65 contravvenzioni, per divieto di sosta, sono stati - nel centro di Agrigento - gli agenti della polizia municipale che, sistematicamente, si confrontano con il caos determinato dal posteggio selvaggio dovuto alla movida.

I vigili urbani hanno anche sequestrato un'autovettura che era stata posteggiata nei pressi di via Atenea, nonostante fosse sottoposta a fermo amministrativo e dunque non avrebbe potuto lasciare il luogo dove, di fatto, doveva essere custodita.

E' un copione che si ripete, soprattutto il sabato e nonostante la raffica di multe che vengono elevate dai vigili.