Troppo tempo in attesa di visita ed esami? Settantenne muore al pronto soccorso, aperta un'inchiesta

Pare, dopo un primo controllo al Triage, che non sia stata visitata in tempo. I familiari, ascoltati dalla polizia, hanno parlato di 5, forse 6, ore d'attesa. E' una settantenne la donna che è morta all'ospedale San Giovanni di Dio dove, al pronto soccorso, si era recata per un malessere diffuso. La Procura di Agrigento, dopo la denuncia dei familiari, ha aperto un'inchiesta ed ha già disposto - per far luce sulle cause della tragedia - l'autopsia. Inevitabilmente, anche per dare loro la possibilità di prendere parte all'irripetibile esame autoptico, la Procura iscriverà nel registro degli indagati medici e infermieri che hanno assistito l'agrigentina.

La polizia, su incarico del pm titolare del fascicolo d'inchiesta, hanno sequestrato la cartella clinica e tutta la documentazione della pensionata che adesso dovrà essere esaminata.

L'anziana - stando a quanto è trapelato ieri - era stata messa in lista per essere sottoposta ad alcuni esami. All'improvviso, però, il suo quadro clinico è precipitato e la donna è, nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, spirata. Adesso, l'esame autoptico dovrà cercare di chiarire cosa effettivamente abbia determinato la disgrazia.