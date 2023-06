Asilo nido Asp, scoppia la polemica: la Cgil chiede diritti per tutti i lavoratori

"L'Asp di Agrigento dia pari dignità a tutti i lavoratori per l’eventuale utilizzo dell’asilo nido dell'ospedale San Giovanni di Dio".

A dirlo in una nota è la Filcams Cgil che reagisce appunto alla notizia dei giorni scorsi dell'avvio delle procedure da parte di Asp per consentire a lavoratori e lavoratrici di fruire di un asilo nido aziendale, come avviene già al Nord e in varie parti del Mondo.

"Apprezziamo l’iniziativa - dice il sindacato in una nota - ma ci chiediamo: i lavoratori in appalto? Forse anche loro non hanno diritto a migliorare le proprie condizioni di vita privata da coniugare a quella lavorativa? Lavoratrici e lavoratori di uno stesso sito possono avere diversa attenzione? Continuare a pensare che ci siano lavoratrici/lavoratori di serie A e lavoratrici/lavoratori di serie B, allunga le distanze tra le persone, rendendo sempre più iniqua la condizione complessiva delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori".

Il sindacato quindi "auspica una inversione di intenti che renda il progetto fruibile a tutte le lavoratrici ed i lavoratori che operano all'ospedale San Giovanni di Dio".