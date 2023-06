L'ospedale San Giovanni di Dio avrà un asilo nido per i figli dei dipendenti: sarà gestito dai privati

Un asilo nido interno alla struttura ospedaliera del San Giovanni di Dio che consenta ai dipendenti del nosocomio di conciliare gli impegni familiari alle attività professionali al fine di agevolare e migliorare il proprio rendimento in corsia. Questo, in sintesi è quanto anticipato nel corso di una conferenza che si è svolta in serata nella direzione sanitaria dell'ospedale di Agrigento. L'azienda ospedaliera, ha individuato i locali e nei prossimi giorni, avvierà una ricognizione per trovare una ditta interessata alla gestione dell'asilo. I gestori, dovranno curare anche i lavori di adeguamento dei locali destinati ad accogliere i bambini di età non superiore ai tre anni. La superficie complessiva dell'asilo sarà di circa 350 metri quadrati, di cui 290 coperti e 60 di giardino esterno. L'asilo, potrà accogliere dagli 8 ai 24 bambini e sarà nelle facoltà del gestore anche quella di riservare dei posti nido anche a piccoli che non hanno genitori dipendenti dell'Asp. Per la realtà territoriale agrigentina, si tratta del primo asilo nido interno ad una grande azienda pubblica.

