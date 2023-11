Strattona un anziano e gli porta via soldi, collana e anello d'oro: denunciato 30enne

Ha avvicinato, strattonato e rapinato - il tutto in maniera fulminea - un anziano. Ma non la passerà liscia perché è stato identificato e denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai poliziotti del commissariato di Canicattì.

La rapina è stata portata a termine in pieno centro, nel viale principale della città dell'uva Italia. Ad essere preso di mira, strattonato e rapinato appunto, è stato un pensionato al quale sono stati portati via la collana e l'anello d'oro che indossava e i soldi, una cinquantina di euro, che aveva nel portafogli. L'anziano, per fortuna, non s'è fatto male. Nonostante lo choc, è rimasto illeso.

Scattato l'allarme, i poliziotti del commissariato hanno immediatamente avviato l'attività investigativa su quanto accaduto in viale Regina Margherita e sono riusciti, come sempre avviene nei casi di rapina, ad identificare il delinquente che ha agito. Si tratta di un trentenne canicattinese, già noto alle forze dell'ordine, che è stato appunto deferito alla Procura proprio per l'ipotesi di reato di rapina.