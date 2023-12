Minacciata, spintonata e rapinata in casa: 74enne ferita finisce in ospedale

Minacciata, spintonata e fatta finire pesantemente per terra. E' così che, all'interno della sua abitazione, una 74enne di Ravanusa è stata rapinata. La pensionata è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove i medici, dopo i primi controlli sanitari, ne hanno disposto il ricovero. L'anziana guarirà, stando alla primissima prognosi, in circa 20 giorni.

A mettere a segno la rapina, domenica sera, è stato un delinquente che incappucciato s'è intrufolato nell'abitazione di piazza Minghetti. Il rapinatore solitario è riuscito a farsi consegnare 15 euro, tanto aveva in contanti la donna in casa, e diversi monili. Un bottino che non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare, ma che non è certamente ingente. Ad indagare sulla rapina, dopo aver raccolto la segnalazione ed essersi precipitati sul posto, sono i carabinieri della stazione di Ravanusa. Non si sono mai verificati episodi di criminalità così cruenti nel piccolo Comune dell'Agrigentino. Il rapinatore, a quanto pare, sarebbe scappato a piedi, senza lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle.

L'ipotesi, tutta da suffragare naturalmente, è che il balordo possa essere del posto.