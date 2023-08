Anche le Fiat Cinquecento e le Vespe vanno a ruba: due nuovi colpi in città

Furti di auto, ma anche di una Vespa d'epoca. Continuano ad aumentare i colpi messi a segno ad Agrigento: cinque in appena cinque giorni. Nelle ultime 24 ore sono spariti un'autovettura Fiat Cinquecento nuovo modello che è stata rubata dal viale Delle Dune a San Leone e una Vespa d'epoca rubata da via Acrone. A fare le denunce alla stazione dei carabinieri di Agrigento sono stati i proprietari. Gente che, inevitabilmente, adesso chiede una "risposta" ai militari dell'Arma.

Ma il furto della Fiat Cinquecento e della Vespa d'epoca sono soltanto gli ultimi episodi di microcriminalità. Nei giorni precedenti sono state rubate una Fiat Panda bianca posteggiata in via Empedocle e altre due Fiat Panda, sempre bianche, che erano state lasciate posteggiate al viale Delle Dune di San Leone e in zona San Giusippuzzo. Mentre i primi tre furti, anche per via del modello dell'autovettura prescelta, sembravano essere correlabili, gli ultimi due - quelli della Fiat Cinquecento e della Vespa - non è detto che abbiano la stessa "mano".

Episodi di microcriminalità analoghi fino a qualche tempo fa si registravano, e con una cadenza sistematica, nel Canicattinese. Adesso, invece, è la città dei Templi ad essere presa di mira. C'è un nesso fra i raid messi a segno a Canicattì e quelli degli ultimi giorni ad Agrigento? Spetterà alle forze dell'ordine mettere dei punti fermi nell'inchiesta sulla raffica di furti.