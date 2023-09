Pozzetto danneggiato e allacci abusivi per portare da un invaso all'altro l'acqua: denunciato per furto aggravato

Probabilmente quell'acqua doveva servire per innaffiare terreni e coltivazioni. Non è escluso, non lo si può fare a priori, che magari avrebbe potuto anche essere rivenduta. E' andata però male, anzi malissimo, ad un quarantasettenne licatese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento per furto aggravato. A farlo, nelle scorse ore, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Agenti che sono ben consapevoli del fatto che, a Licata, il fenomeno dei furti d'acqua non è mai tramontato. Continuano ad esserci, a venire creati allacci abusivi, nonostante le centinaia di denunce ed arresti effettuati nel corso degli anni.

E' in contrada Gallo d'oro che i poliziotti hanno scoperto un nuovo allaccio abusivo. Il quarantasettenne - secondo l'accusa formalizzata in Procura - avrebbe danneggiato un pozzetto di Siciliacque e avrebbe incanalato l'acqua in un piccolo invaso artificiale. Ad allertare i poliziotti del commissariato di Licata sono stati i dipendenti di Siciliacque che avevano notato qualcosa di strano. Subito, il sopralluogo congiunto, ha permesso d'accertare che l'acqua, in quell'invaso artificiale, arrivata dal pozzetto danneggiato. E dal piccolo invaso, con una pompa a motore, il preziosissimo liquido veniva portato in un altro invaso più grande.

Le attrezzature utilizzate per il reato sono state sequestrate e il licatese è stato indagato a piede libero.

Lo scorso luglio era emerso che lungo la condotta Gela-Aragona, in territorio di Licata, venivano sottratti in media oltre 30 litri di acqua al secondo, con punte di 70 litri al secondo nei fine settimana. Dati allarmanti, quelli che vennero forniti da Siciliacque che, già 3 anni fa, aveva attivato un sistema di monitoraggio e sorveglianza su tutto l’acquedotto. E attraverso i controlli quotidiani, fra il 2020 e il 2022, vennero scovati un centinaio di allacci abusivi.