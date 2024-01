Sanità e nuovi general manager: quasi certa la nomina di Alessandro Mazzara all'Asp

L'attuale direttore amministrativo dell'Asp di Agrigento, Alessandro Mazzara, sarà il nuovo general manager? Secondo alcuni, presunti ben informati, sembra cosa fatta, anzi scontata. Altri, forse meno informati sugli equilibri e passaggi politici, non ne sono così categoricamente certi. Ultime, frenetiche, ore di trattativa, e con scintille per alcune situazioni siciliane, per la nomina dei direttori generali delle Asp. Il giorno delle nomine, dopo che durante il weekend non tutto è stato definito, sembra essere slittato a domani. Al momento, infatti, vi sarebbero alcune "trattative" ancora in corso. Ma non quella Agrigentina che sembrerebbe essere, appunto, anche se il condizionale resta d'obbligo, definita.

Mercoledì, questo è invece certo, dovranno essere firmati i decreti di nomina. La scadenza delle proroghe era stata fissata al 31 gennaio. Per l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento continua a ripetersi il nome, al posto del commissario Mario Zappia, di Alessandro Mazzara. E Zappia verrebbe dato fra i "papabili" per la guida del Policlinico di Catania.