Il "re dei supermercati" Giuseppe Burgio è morto: era malato da tempo

Giuseppe Burgio, il "re dei supermercati", già condannato a 6 anni per bancarotta e destinatario di una maxi confisca di beni, è morto. L'imprenditore cinquantasettenne di Porto Empedocle - molto noto in tutto l'Agrigentino e non solo - era stato arrestato, in quella che fu l'operazione "Discount", alla fine di ottobre del 2016. Procura di Agrigento e Guardia di finanza, all'epoca, avevano indagato sui fallimenti di quattro società - avvenuti fra il dicembre 2011 e l'ottobre del 2012 - tutte riconducibili, appunto, a Giuseppe Burgio.

"BANCAROTTA FRAUDOLENTA, ARRESTATO GIUSEPPE BURGIO

I militari del nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle, allora, eseguirono una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Francesco Provenzano e richiesta dal sostituto procuratore Brunella Sardoni.

Negli scorsi mesi, il processo bis a carico dell'imprenditore era stato ritenuto in bilico perché i reati tributari sarebbero stati commessi nel 2012 e a distanza di 9 anni si riteneva che potessero essere prescritti.

Il "re dei supermercati", nel frattempo, si era ammalato e nelle ultime ore è spirato.