Dodici addebiti da siti esteri per comprare alimenti, 48enne vede svanire 700 euro dal conto

Hanno comprato di tutto: biglietti aerei, profumi, vestiti e scarpe, giochi online e bigiotteria. Non era però mai accaduto, non nella storia della cronaca agrigentina, che qualcuno frodasse per comprare generi alimentari. E gli ammanchi, alla vittima della frode: un'agrigentina di 48 anni, non sono stati due o tre, ma ben 12. E la donna ha visto dissolversi nel nulla ben 700 euro.

La quarantottenne, nei giorni scorsi, ha ricevuto degli Sms dalla sua banca che chiedeva conferma per delle spese fatte all'esterno. Spese che la donna non ha naturalmente autorizzato: lei era in città e non aveva neanche fatto acquisiti online. Sembrava essere tutto a posto ed il rischio di perdere soldi archiviato. L'agrigentina, continuando a pensare a quanto le era accaduto, nelle ore successive ha dato un'occhiata al suo estratto conto. La scoperta è stata scioccante. Da dei siti esteri qualcuno le ha addebitato, per acquisto di generi alimentari, con 12 diverse operazioni, ben 700 euro.

La donna, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che correre dalla polizia, disconoscere quei pagamenti e denunciare quanto le era capitato.