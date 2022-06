Abusivismo edilizio a Maddalusa? Scatta il sequestro preventivo di ristorante-albergo

Sequestro preventivo per l'area di Maddalusa dove sorge un ristorante-albergo. Ad operare, da stamani, su delega della Procura di Agrigento, sono le sezioni della polizia giudiziaria di polizia, guardia costiera e vigili urbani.

"Si tratta del più grande e grave abuso edilizio negli ultimi 30 anni in Sicilia, nell?area della Valle dei Templi" - è tornato a ribadire, dopo che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso, l'avvocato Giuseppe Arnone. E lo ha fatto mediante l?associazione ambientalista ?Lega Siciliana per l?Ambiente Circolo Giosuè Arnone?, su segnalazione di numerosi cittadini - per come lo stesso ha reso noto - .

Arnone ha anche chiesto, dopo le denunce mediatiche e giudiziarie fatte, al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica "di valutare i rischi di attentato" in suo danno.