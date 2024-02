Akragas, domani delicata trasferta in Calabria: Coppa vuole fare risultato

È terminata la rifinitura in casa Akragas e la comitiva biancazzurra è pronta per partire alla volta della Calabria, dove domani pomeriggio è attesa dalla difficile sfida contro la Vibonese.

"Sappiamo che affrontiamo una grande squadra - ha esordito Coppa in sala stampa alla vigilia - giocano un bel calcio ma sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per poter ottenere un risultato positivo. Non mi aspetto una sfida con un'intensità di gioco diversa rispetto alle altre gare, è vero che abbiamo avuto soltanto due giorni di allenamenti pieni ma abbiamo rimarcato ulteriormente ciò che domenica scorsa è stato fatto molto bene".

Il morale è alto dopo la vittoria contro il Castrovillari: "Lo spogliatoio sta bene - ha precisato l'allenatore - la prestazione di domenica scorsa ci ha dato grande fiducia. Per tutti i novanta minuti i ragazzi hanno tenuto alto il ritmo, mantenendo la stessa intensità. Tutti a disposizione tranne Distefano?Siamo abituati a fronteggiare alcune assenze - ha concluso Coppa - il gruppo trova forza nelle difficoltà".