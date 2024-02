Vibonese-Akragas, ai padroni di casa basta la rete di Castillo: biancazzurri sconfitti 1-0

L'Akragas di Marco Coppa esce sconfitta dallo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia: la Vibonese vince 1-0, decisiva la rete di Castillo al 38'.

I biancazzurri hanno ceduto di fronte alla terza forza del campionato, pur avendo comunque disputato una prestazione generosa. Il Gigante rimane fermo a quota 29 punti, con sei lunghezze di margine rispetto alla zona playout. I calabresi, invece, consolidano la terza posizione portandosi a quota 53 punti.

Coppa comincia la gara con un 4-3-2-1: Sorrentino in porta; Scozzari, Cipolla, Fragapane e Rechichi a formare il reparto difensivo; Puglisi, Garufo, Sanseverino a centrocampo; Casadidio e Di Mauro a supporto di Litteri.

Dopo un'intesa fase di studio, caratterizzata da un buon equilibrio, i padroni di casa intensificano gli attacchi e riescono a sbloccare il risultato al minuto 38: Ciotti calcia benissimo dalla distanza colpendo la traversa, sulla ribattuta arriva Castillo che di testa batte Sorrentino per l'1-0 calabrese.

Nella ripresa i padroni di casa abbassano notevolmente i ritmi, non avendo praticamente chances per trovare il raddoppio. I biancazzurri si fanno vedere in diverse circostanze dalle parti di Del Bello, sfiorando il pari, ma la difesa della Vibonese riesce a resistere e a sventare gli attacchi avversari. Un tiro dalla distanza di Litteri e la traversa dello stesso centravanti rappresentano, di certo, occasioni importanti per il Gigante.