Un rigore di Cannavò al 90’ regala il pari alla Pro Favara: 1-1 in casa contro il Mazara 46

Un calcio di rigore trasformato da Cannavò al 90' permette alla Pro Favara di agguantare il pareggio contro l'Unione sportiva Mazara 46: al Valentino Mazzola di San Cataldo il match termina 1-1.

Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 12', grazie alla rete del solito Ortiz.

I gialloblù, guidati in panchina ancora da Luca Mancuso (Catalano out per squalifica) hanno avuto il merito di credere sino alla fine nel pareggio, evitando così la prima sconfitta stagionale.

La gara comincia subito in salita per i padroni di casa, gli ospiti schiacciano forte sull'acceleratore. Al 12' ecco il vantaggio della formazione di Mazara del Vallo: da un calcio di punizione, per la verità piuttosto dubbio, arriva il colpo di testa vincente di Ortiz. Nella circostanza rivedibile il posizionamento e l'intervento di Ceesay: il portiere gialloblù è incerto nell'uscita, soltanto abbozzata, e rimane nella terra di nessuno consentendo l'incornata del calciatore avversario.

La Pro Favara prova a rimanere unita, anche se gli avversari sono bravi a chiudere le linee di passaggio: il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-1.

Nella ripresa Mancuso esorta i suoi ad intensificare gli attacchi, alla ricerca del pari. Quando tutto lasciava presagire la sconfitta della Pro Favara ecco che il direttore di gara, al 90', assegna calcio di rigore ai padroni di casa: dal dischetto parte Cannavò che trafigge con una conclusione potente il portiere avversario.

Finisce, dunque, 1-1 il match: la Pro Favara deve ancora automatizzare alcuni meccanismi ma le risposte sul piano della prestazione sono comunque arrivate.