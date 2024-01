Akragas, netta sconfitta al Provinciale di Trapani: la capolista vince 4-1

Sconfitta per l’Akragas in casa della capolista: al Provinciale di Trapani non c'è storia, i padroni di casa vincono con un netto 4-1. Che fosse un impegno proibitivo lo si sapeva ma i Giganti ci hanno comunque provato. Il Trapani ha sin da subito messo le cose in chiaro, aggredendo la partita dalle battute iniziali. Il primo tempo è stato dominato dalla formazione di Torrisi, l’Akragas ha cercato invano di limitare i danni. Nella ripresa il gol di Casadidio ha reso un pizzico meno amaro il pomeriggio.

Classico 4-3-3 per gli uomini di Torrisi, oggi squalificato (in panchina Pappalardo): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero; Palermo Crimi, Marigosu; Kragl, Cocco, Convitto.

Coppa, anche lui squalificato (al suo posto in panchina Costanzo) risponde con un 4-3-2-1: Sorrentino tra i pali; Caramanno, Cipolla, Fragapane e Rechichi; Scozzari, Garufo, Sanseverino; Grillo e Di Mauro a supportare Litteri.

La gara inizia subito malissimo per i biancazzurri, sotto di una rete dopo 5 minuti: è Crimi, con un colpo di testa, a portare avanti il Trapani. Poco prima della fine del primo tempo ecco il raddoppio granata, realizzato da Roberto Convitto. Il tris, al 45’, è servito dal solito Kragl.

Nella ripresa, al 67’, l’Akragas ha uno scatto d’orgoglio e trova la rete che accorcia le distanze: il gol viene segnato da Casadidio. Al 76’ i padroni di casa trovano anche il poker, grazie al gol del bomber Cocco.

Nel finale non si registrano altre particolari occasioni, i ritmi si abbassano e le squadre attendono il triplice fischio che pone fine alle ostilità.