Sciacca-Castellammare, domani al Gurrera match di andata degli ottavi di finale del Campionato Regionale Juniores

Lo stadio Gurrera di Sciacca apre domani, giovedi 10 aprile, le porte alla fase regionale del Campionato Under 19 riservato alle società dei tornei regionali di Eccellenza e Promozione.

I neroverdi di Michele Interrante, dominatori della fase provinciale, affronteranno il Castellammare nel match di andata degli Ottavi di finale.



“Abbiamo preparato questo impegno con molta cura – dice il mister saccense – la nostra società affronta per la terza volta consecutiva la fase regionale, quest'anno vogliamo arrivare fino in fondo e siamo molto concentrati per non lasciare nulla di intentato”.

Si gioca con la formula del doppio confronto a campi invertiti, il match di ritorno è in programma martedi 16 aprile a Castellammare.

Le altre squadre che partecipano alla fase finale del Campionato Regionale Juniores sono New Eagles 2010, Nuova Rinascita. Messana 1966, Jonica, Don Carlo Misilmeri, San Giorgia Piana, Nissa, Paternò, Real Catania, e Priolo Gargallo.