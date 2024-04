Pro Favara, ripresa la preparazione: domenica arriva il Casteldaccia

Dopo il pareggio di Marineo, i gialloblù hanno ripreso oggi pomeriggio la preparazione in vista dell'importantissima sfida con il Casteldaccia, in programma domenica 14 aprile al Bruccoleri con inizio alle ore 16.00.

Gara che potrebbe essere, in caso di vittoria, decisiva per il passaggio direttamente alla fase finale dei play off nazionale per la promozione in serie D.



Si aspetta il grande pubblico a spingere la Pro Favara, in questo finale di regular season.

Una vittoria lascerebbe la terza in classifica matematicamente a 10 punti di distacco e significherebbe "saltare" due impegnativi match relativi ai play off del girone. Sul terreno del Bruccoleri oggi si è visto un gruppo carico, anche grazie ai recuperi registrati dai bomber Retucci, Mistretta e Miano, che stanno bruciando le tappe per dare il loro contributo in questa fase decisiva di una magica stagione.