Pro Favara, oggi il big match contro la Nissa: calcio d'inizio alle ore 16, indetta la giornata gialloblù

Questo pomeriggio, al Saraceno di Ravanusa, un vero e proprio big match: la Pro Favara affronta la Nissa, in una partita che si preannuncia piuttosto emozionante e combattuta. I gialloblù di Catalano cercano conferme, gli ospiti proveranno a non interrompere la striscia di risultati utili consecutivi. Nello specifico, la squadra di Terranova è prima in campionato a punteggio pieno, insieme ai palermitani dell'Athletic Club. Per oggi è stata indetta la giornata gialloblù, dunque sono sospesi gli accrediti e non saranno validi gli abbonamenti come comunicato dal club.

Fischio d'inizio previsto per le ore 16, dirige il signor Franco Aureliano di Rossano, coadiuvato dai signori Roberto Fraggetta e Antonino Alessio Di Paola di Catania.