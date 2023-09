Pro Favara-Mazara 46, si gioca al Valentino Mazzola di San Cataldo: i prezzi dei biglietti

La Pro Favara domenica pomeriggio affronterà l'Unione Sportiva Mazara 46 "in casa": l'impianto che ospiterà la gara, però, non sarà il Bruccoleri di Favara. Nella struttura favarese, infatti, sono in via di definizione i lavori di riqualificazione. I gialloblù, allora, giocheranno al Valentino Mazzola di San Cataldo.

Uno stadio amico dei gialloblù per la proficua collaborazione in essere con la dirigenza sancataldese e per il gemellaggio storico tra la tifoseria favarese e quella verdeamaranto. Poco più di 40 km per raggiungere comodamente San Cataldo, attraverso la super "Strada degli scrittori" e tifare la Pro.

L'obiettivo è tornare al Bruccoleri per il prossimo 1° ottobre, in occasione del match con la Nissa.

Ecco i prezzi dei tagliandi comunicati dal club:

Tribuna tifosi Pro Favara 12 euro

Tribuna ospiti 12 euro

Curva tifosi Pro Favara 7 euro

Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni