Pro Favara, l'analisi di Mancuso nel post partita: "Approccio alla gara non dei migliori, concesso troppo"

Un approccio certamente da modificare, troppi errori e amnesie che hanno rischiato di far capitolare la Pro Favara: i gialloblù questo pomeriggio hanno pareggiato 1-1 contro il Mazara 46, al termine di novanta minuti piuttosto complicati.

A fine gara, ai microfoni ufficiali della società, ha parlato Gianluca Mancuso, vice di Gaetano Catalano (oggi assente dalla panchina per squalifica). Un'analisi lucida, quella di Mancuso, che focalizza l'attenzione sugli errori commessi in campo: "Abbiamo avuto un approccio alla gara che certamente non può essere considerato tra i migliori - ha esordito Mancuso - credo che dovessimo far meglio in alcune circostanze. Abbiamo subito la loro pressione, anche se poi abbiamo subito gol nella loro unica vera occasione. Avevamo creato nel primo tempo almeno tre palle gol - ha precisato il vice di Catalano - ma non siamo riusciti a finalizzare bene. La squadra sotto l'aspetto del gioco era viva, abbiamo pagato dieci minuti di standby importanti: siamo scesi in campo, di fatto, dopo il loro vantaggio. Nella ripresa eravamo più reattivi, li abbiamo chiusi nella loro metà campo e siamo stati più penetranti. Si era creata tensione e siamo stati imprecisi, volevamo il gol ma non arrivava: fortunatamente alla fine abbiamo pareggiato su rigore. La pressione sulla squadra? Non è affatto un problema - ha concluso il tecnico - si è creato un grande gruppo. Il calcio è fatto di episodi, oggi è girata così: nulla da rimproverare ai ragazzi, soltanto i primi minuti sono da rivedere. Per il resto, il gioco c'è stato e non dimentichiamo che in campo ci sono anche gli avversari".