Pro Favara, domani sfida al Mazara 46: Catalano prevede una gara difficile

Domani pomeriggio la Pro Favara giocherà al Valentino Mazzola di San Cataldo (in attesa della disponibilità del Bruccoleri) il match contro l'Unione Sportiva Mazara 46. Una gara insidiosa, contro un avversario che esprime un buon calcio.

Ne è consapevole il tecnico della Pro Favara, Gaetano Catalano, ancora squalificato. In panchina andrà ancora una volta Luca Mancuso, che guiderà i ragazzi sulla base delle indicazioni del primo allenatore. "Siamo consapevoli che affronteremo un match complicato - ha detto Catalano - ma i ragazzi sanno cosa dobbiamo fare. Abbiamo studiato bene i nostri avversari - ha concluso il tecnico - siamo preparati. Ci siamo allenati bene e siamo pronti per disputare una prestazione importante".