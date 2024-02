Pro Favara, pesante ko esterno: la Folgore Castelvetrano vince 2-0

Non è una buona domenica in casa Pro Favara: al Marino di Castelvetrano la Folgore batte 2-0 i gialloblù. La formazione di Catalano perde ancora terreno dalla capolista Nissa, scivolando a -7: la squadra di Terranova ha schiantato con un sonoro 5-1 l'Accademia Trapani.

La partita contro la Folgore inizia in salita, visto che al 9' arriva il vantaggio di Santangelo che sblocca la gara. I gialloblù provano a reagire ma la mira sottoporta non è precisa. Nella ripresa la Folgore trova il raddoppio, grazie alla rete di Achour al 58'. Gli uomini di Catalano cercano di intensificare gli attacchi nel tentativo di riaprire il match ma la difesa dei padroni di casa è attenta e non concede nulla.