Akragas, domani la trasferta di Trapani: Coppa chiede ai suoi una grande prestazione

"Abbiamo parlato poco e lavorato tanto, soprattutto su situazioni tattiche specifiche: affronteremo la capolista, vogliamo andarci a divertire e fare una grande prestazione".

Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, ha analizzato così la trasferta di domani tra i biancazzurri e il Trapani: la formazione granata è imbattuta ma il Gigante ci crede.

"Sappiamo chi stiamo andando ad affrontare - prosegue Coppa - noi però guardiamo soltanto la nostra classifica: cerchiamo un'altra prestazione importante, se la metteremo in campo il risultato potrà essere positiva. All'andata la gara non doveva finire con quel risultato, credo ne siano consapevoli anche i nostri avversari. Noi vogliamo confermare i passi in avanti, la nostra crescita: i ragazzi hanno dato tutto come sempre per preparare questa gara. Serviranno anima, coraggio, concentrazione, sacrificio per provare ad ottenere un risultato positivo. Dal punto di vista dell'applicazione ai ragazzi non posso rimproverare nulla, sappiamo che non possiamo vincere tutte le partite: ci manca l'esperienza, è innegabile, ma abbiamo tutte le carte in regola per provarci. Anche domani - ha concluso il tecnico - daremo il massimo".