Akragas, il vice Costanzo: "Abbiamo provato a giocare, il gol a freddo ci ha destabilizzato"

"Il Trapani ha giocatori importanti, una rosa fuori categoria: affrontavamo una corazzata, limitarlo era abbastanza difficile".

Samuele Costanzo, vice allenatore dell'Akragas, ha commentato così dalla sala stampa del Provinciale la sconfitta dei biancazzurri contro il Trapani. La capolista ha confermato tutto il proprio strapotere, per il Gigante non c'è stata storia.

"Sapevamo di incontrare uno squadrone - ha detto Costanzo - una rosa che certamente rappresenta un lusso per la categoria. Subire subito gol, contro queste squadre, ovviamente complica i piani già complessi di base. L'approccio alla gara non mi è apparso molle, probabilmente paghiamo l'inesperienza di alcuni nostri ragazzi. Esaminare la gara del Trapani è abbastanza semplice, contro questa squadra tutte hanno fatto fatica. Kragl, Cocco e tutti gli altri rappresentano giocatori fuori categoria. Ci siamo goduti questa sfida qui, ho detto ai ragazzi di divertirsi. Noi, comunque, abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo e sono convinto che lo raggiungeremo. Abbiamo fatto tutto il possibile - ha concluso Costanzo - quello che dovevamo fare secondo me lo abbiamo fatto, con tutti i limiti della nostra rosa".