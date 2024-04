Akragas, Coppa vuole punti per la salvezza: “Vogliamo chiudere definitivamente il discorso”

"Vogliamo chiudere definitivamente il discorso salvezza, cerchiamo i punti che mancano per la matematica".

Marco Coppa presenta così la gara di domani contro l'Acireale: il match pone in palio punti importanti per archiviare la pratica salvezza. Il Gigante, dunque, proverà in casa a centrare bottino pieno.

"Siamo consapevoli che affronteremo una squadra importante - ha detto Coppa - il nostro obiettivo però conta di più rispetto al loro. Sono in grande forma, come lo era l'Igea Virtus. A dicembre si sono rinforzati, inutile nascondere le loro qualità. Servirà una gara quasi perfetta - ha concluso - dovremo giocare con attenzione e concentrazione. Noi in casa ci esprimiamo in un modo, fuori in un altro: non sono felicissimo di questa statistica ma è un dato oggettivo. Il fattore campo, dunque, potrà contare molto".