Akragas, Coppa può sorridere: "Risultato non scontato, orgoglioso dei miei ragazzi"

"Avevo chiesto ai miei ragazzi una prestazione importante: direi che le risposte sono arrivate".

Marco Coppa è soddisfatto al termine della convincente vittoria casalinga per 5-1 contro il Castrovillari: un successo fondamentale per la classifica, come ammesso dallo stesso tecnico.

"Siamo vicini alla salvezza - ha precisato Coppa - il nostro obiettivo stagionale è questo e secondo me manca poco. Lo avevo detto ai ragazzi, da questa sfida per me passa molto relativamente all'obiettivo. Oggi i ragazzi sono stati straordinari, sono orgoglioso della mia squadra: il risultato non era affatto scontato, il Castrovillari aveva giocato bene contro la Vibonese. Ho ricevuto ottime risposte sul piano del gioco e, conseguentemente, del risultato. L'approccio alla gara è stato positivo, dobbiamo continuare così".

Il tecnico, poi, ha focalizzato l'attenzione sulla compattezza dello spogliatoio: "Siamo uniti, siamo un bel gruppo. Sono felicissimo per Litteri e per capitan Cipolla: due gol che hanno regalato una grande gioia a loro e anche ai tifosi. Litteri ha passato un periodo difficile, all'inizio aveva sbagliato un gol poi è stato bravissimo e nella ripresa ha trovato la rete. Mi emoziona il suo gol, non l'ho mai mollato. Dedico la vittoria a Baldo Veneziano - ha concluso Coppa - è il suo compleanno e speriamo di avergli fatto un bel regalo. Una persona speciale, sempre gentile e disponibile. Il pubblico? Un grande plauso alla società, pensavamo fosse una cosa auspicabile molto più avanti invece la società ha risolto la questione in fretta".