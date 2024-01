Akragas, preziosa vittoria all'Esseneto: pokerissimo al Castrovillari, 5-1 il finale

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: l’Akragas batte 5-1 il Castrovillari all’Esseneto ed ottiene tre punti fondamentali per la classifica in chiave salvezza. Alla vigilia l’allenatore aveva indicato la strada ai suoi, un successo ad ogni costo in uno scontro diretto da non sbagliare. E il Gigante, infatti, non ha tradito le attese e nemmeno gli spettatori accorsi all’Esseneto in un mercoledì pomeriggio lavorativo. Decisive le reti di Marrale, Puglisi, Di Mauro, Litteri e Cipolla dagli undici metri.

Coppa schiera la squadra con un 3-5-2: Sorrentino tra i pali; Caramanno, Cipolla e Rechichi in difesa; Scozzari, Garufo, Sanseverino, Puglisi, Di Mauro; Marrale e Litteri in attacco.

I padroni di casa iniziano bene il match, con un approccio alla gara propositivo e volenteroso. Al 22’ l’equilibrio della gara viene meno: Litteri si invola da solo verso la porta avversaria, serve Marrale che non sbaglia l’appuntamento con il gol.

Passano dodici minuti ed ecco il 2-0: il gol del raddoppio porta la firma di Puglisi. I biancazzurri controllano bene il possesso palla, gestendo con precisione il fraseggio in mezzo al campo. Il primo tempo termina sul parziale di 2-0 per il Gigante.

La ripresa comincia benissimo, visto che la squadra di Coppa mette in sicurezza il risultato: dopo soli sessanta secondi ecco la terza rete, firmata da Di Mauro.

Al 59’ Litteri cala il poker, scrivendo anche il proprio nome a referto. Sei minuti dopo il Castrovillari accorcia le distanze, Scornamiglio fa 4-1.

Al 71' c'è gloria anche per il capitano Cipolla: calcio di rigore per l'Akragas, dal dischetto si presenta il difensore per il pokerissimo biancazzurro.

Nei minuti finali non accade più nulla di rilevante, l'Akragas porta a casa una vittoria importante: adesso la squadra di Coppa ha 29 punti in classifica.