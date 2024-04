Akragas-Acireale, da domani parte la prevendita dei biglietti

L'Akragas rende noto che da domani, giovedì 4 aprile, sarà attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Akragas-Acireale, in programma domenica 7 aprile, alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento, valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie D, girone I.

I biglietti potranno essere acquistati presso:

• Segreteria Stadio Esseneto

• Bar Genova a Fontanelle

• Edicola Porta di Ponte in via Atenea

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:

Tribuna centrale 15 euro

Tribuna VIP 20 euro

Curva Sud 7 euro

Gradinata 12 euro (intero settore riservato esclusivamente ai tifosi ospiti)

Curva Sud donne ridotto 5 euro

Bambini fino a 12 anni gratis.

Domenica 7 aprile il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 11.