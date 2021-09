Emergenze e criticità dei territori, Musumeci nel tour de force in provincia è al fianco dei sindaci

Licata, Palma di Montechiaro, Realmonte. E da stamani - in quella che è la seconda giornata di visite istituzionali nell'Agrigentino - il presidente della Regione, Nello Musumeci, è a Casteltermini e poi farà tappa anche a San Giovanni Gemini e nel pomeriggio a Cammarata.

Ad accoglierlo, stamani, a Casteltermini, è stato il sindaco Gioacchino Nicastro e il presidente del Consiglio Francesco Capozza. Subito dopo Musumeci ha incontrato la giunta municipale e i consiglieri comunali. "Il dialogo continuo e costante con gli enti locali - ha detto il presidente nel suo intervento - è fondamentale. Per questo motivo sto proseguendo le mie visite a tutti i Comuni dell'Isola per testimoniare la vicinanza del governo regionale agli amministratori che si trovano in prima fila. Dovere di un presidente di Regione è quello di ascoltare, accogliere proposte e richieste, rilevare i campanelli d'allarme che arrivano dal territorio. Purtroppo, la pandemia ci ha costretto a cancellare la visita in numerosissimi Comuni, ma adesso vogliamo recuperare sperando che aumenti la copertura vaccinale, diminuiscano i contagio e che, quindi, grazie alla collaborazione di tutti, non ci sia bisogno di richiudere. Solo così possiamo riappropriarci della nostra libertà e tornare a vivere guardando al futuro con rinnovato ottimismo". Musumeci ha fatto anche riferimento alla necessità di recuperare le aree interne per arrestare i processi di spopolamento. «È una sfida lunga e impegnativa - ha detto - ma dobbiamo necessariamente affrontarla".

Ieri, dopo Licata, il governatore è stato a Palma di Montechiaro dove è stato accolto dal sindaco Stefano Castellino e dal presidente del consiglio comunale Domenico Scicolone. "La Regione Siciliana, dal presidente Musumeci agli assessori e deputati Regionali - ha detto il primo cittadino palmese - è stata sempre pronta a rispondere alle istanze della nostra città, diversi milioni di euro per importanti opere infrastrutturali: da via Turati, alle scuole, al Ccr, alla villa comunale, e molto altro ancora, a breve avremo ulteriori novità ed ulteriori finanziamenti e relativi cantieri. Un ringraziamento anche alla squadra che mi affianca, uffici comunali, collaboratori, assessori, consiglieri comunali, che con il loro lavoro hanno permesso all'ente di dotarsi di un importante parco di esecutivi definitivi ed esecutivi cantierabili, questo ci ha consentito di partecipare ai bandi e di poter realizzare le opere in tempi rapidi. La prima opera ad essere stata finanziata e realizzata è stata proprio quel meraviglioso salotto del nostro nuovo centro storico, nel quale oggi insieme al presidente, passeggiando abbiamo raggiunto il nostro monastero. Tanto lavoro è stato fatto ed ancora tanto da fare, il percorso intrapreso è quello giusto".

Anche a Realmonte è stato sancito, tra il governatore Nello Musumeci e il sindaco Sabrina Lattuca, il forte spirito di collaborazione del governo regionale con la città della Scala dei Turchi. Il presidente Musumeci, accompagnato da Giusi Savarino e dall'assessore regionale Marco Zambuto, ha incontrato la giunta municipale, i consiglieri comunali e numerosi cittadini. Il sindaco Lattuca ha fatto il punto sulle criticità che attanagliano il territorio, con al centro la vicenda della Scala dei Turchi. Il presidente Musumeci ha espresso la piena volontà al sostegno delle attività dell'amministrazione comunale e dei progetti illustrati dal primo cittadino, per garantire la tutela dell'intera costa e del sito patrimonio di tutti che va custodito e protetto, tenendo presente la vulnerabilità dell'area circostante e sottolineando la disponibilità a fare squadra con il Comune per la soluzione delle criticità del territorio. L'intera area rappresenta un immenso patrimonio che offre grandi opportunità di sviluppo turistico, economico e culturale. "Sono grata della sensibilità del presidente Musumeci nei confronti della nostra città. Ho esposto - ha spiegato il sindaco - le emergenze che riguardano la nostra costa dettate dalla fragilità delle aree, di indiscussa bellezza che vanno protette e rispettate. In questa direzione abbiamo programmato con il governatore un programma che prevede una serie di interventi a tutela delle aree, che potranno garantire sviluppo e crescita per la nostra città. Ringrazio - conclude il sindaco Lattuca - il presidente Musumeci, Giusi Savarino e l'assessore regionale Marco Zambuto per la presenza e, facciamo squadra ed impegnamoci affinchè la Sicilia possa crescere attraverso la bellezza e venga restituita ai siciliani onesti".